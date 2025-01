Affaire de blanchiment de capitaux : le député Farba Ngom convoqué ce mardi par...

Le député-maire des Agnam, Mouhamadou Ngom dit Farba, cité dans une affaire de blanchiment de capitaux portant sur un montant provisoire de plus de 125 milliards de francs CFA, selon le rapport de la Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif), est convoqué mardi prochain, le 21 janvier par la Commission ad hoc.



Cette convocation intervient après l'adoption, ce vendredi, à l'unanimité et sans débat, du projet de résolution portant sur la constitution d'une commission ad hoc. Cette commission, composée de 11 membres, a été installée le même jour et est chargée de statuer la demande de levée de l'immunité parlementaire du député avant la tenue de la plénière.



Ainsi deux options s'offrent à Mouhamadou Ngom : se présenter lui-même pour répondre à la convocation et se défendre, ou désigner un de ses collègues députés pour le représenter.