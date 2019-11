Affaire de faux billets: le rappeur Guesthia, un Burkinabè et trois autres individus déférés ce lundi au parquet de Dakar

Les enquêteurs de la Gendarmerie de Colobane, ont arrêté cinq (5) personnes dont le rappeur sénégalais Guesthia et un ressortissant burkinabè, dans le cadre de l’affaire de trafic présumé de faux billets de banque d’un montant de 46 millions FCFA.



Ils seront présentés ce lundi matin au parquet du tribunal de grande instance de Dakar. Selon des sources à L’Obs, une batterie d’infractions ont été visées et retenues contre eux. Il s’agit d’une suite de délits allant de l’association de malfaiteurs, à la contrefaçon de signes monétaires et complicité. Le député de la mouvance présidentielle, Seydina Fall alias Bougazelli n’est pas épargné.