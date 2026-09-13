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Waly Diouf Bodiang : «Le reniement et la déchéance morale» de Mary Teuw Niane «sont une honte»

Mary Teuw Niane, directeur de cabinet du chef d’Etat Diomaye Faye, a estimé ce dimanche 13 septembre, qu’une «société qui laisse prospérer les gourous est une société qui abandonne peu à peu sa conscience», allusion faite à Ousmane Sonko (leader de Pastef) et à ses partisans, qu’il n’a pas cités nommément. Dans la foulée, Waly Diouf Bodiang, considéré comme un inconditionnel de l’actuel président de l’Assemblée nationale, a apporté la réplique, estimant que «le reniement et la déchéance morale d’un professeur d’université sont une honte pour le monde universitaire». Ci-dessous le texte en intégralité.



Waly Diouf Bodiang : «Le reniement et la déchéance morale» de Mary Teuw Niane «sont une honte»
"Le reniement et la déchéance morale d’un professeur d’université sont une honte pour le monde universitaire.

Tu attends d’avoir 72 ans pour reconnaître un gourou que tu as fréquenté et adulé il y’a juste deux ans. 
Lorsque tu faisais le pied de grue chez sonko pour que je vienne te faire entrer ta grande science et ton expérience de larbin ne t’avaient pas fait percevoir qu’il emprisonnait des esprits. 

Ta vie est ratée dés lors que tu cours comme un caniche derrière un homme qui pourrait être ton fils .
À pastef nous avons des convictions et une certaine idée de la république que nous partageons contradictoirement avec Sonko.

Toi tu es du genre opportuniste capable d’accompagner tous les pouvoirs dés lors qu’on te nomme par décret humain". 

Waly Diouf Bodiang
Inspecteur des impôts et ancien DG du port autonome de Dakar (2024 - 2026)
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Dia Koussa

Dimanche 13 Septembre 2026 - 12:13


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