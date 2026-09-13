Waly Diouf Bodiang : «Le reniement et la déchéance morale» de Mary Teuw Niane «sont une honte»

Mary Teuw Niane, directeur de cabinet du chef d’Etat Diomaye Faye, a estimé ce dimanche 13 septembre, qu’une «société qui laisse prospérer les gourous est une société qui abandonne peu à peu sa conscience», allusion faite à Ousmane Sonko (leader de Pastef) et à ses partisans, qu’il n’a pas cités nommément. Dans la foulée, Waly Diouf Bodiang, considéré comme un inconditionnel de l’actuel président de l’Assemblée nationale, a apporté la réplique, estimant que «le reniement et la déchéance morale d’un professeur d’université sont une honte pour le monde universitaire». Ci-dessous le texte en intégralité.

Dia Koussa

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