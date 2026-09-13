Championnats d’Afrique de karaté : le Sénégal décroche 4 médailles d’or

Le Sénégal a remporté, samedi 12 septembre, deux nouvelles médailles d’or aux championnats d’Afrique de karaté qui prend fin ce dimanche à Alger (Algérie). Cette distinction porte désormais à quatre la moisson de médailles d’or dans cette compétition pour les Lions, selon l’APS, citant la Fédération sénégalaise de karaté et disciplines associées (FSKDA).
Après les deux médailles d’or décrochées par Amadou Cissé (-55kg) et Babacar Kobar (-60kg), Mouhamadou Moustapha Gaye (-67 kg) et Serigne Mbacké Seck (U21 Espoirs, -84 kg) ont aussi été sacrés champions d’Afrique.
Au total, toujours selon l’Agence, les athlètes sénégalais ont remporté 10 médailles, quatre en or et six en bronze. Six athlètes ont représenté le Sénégal aux championnats d’Afrique de karaté 2026, qui se déroulent depuis jeudi dans la capitale algérienne.
Après les deux médailles d’or décrochées par Amadou Cissé (-55kg) et Babacar Kobar (-60kg), Mouhamadou Moustapha Gaye (-67 kg) et Serigne Mbacké Seck (U21 Espoirs, -84 kg) ont aussi été sacrés champions d’Afrique.
Au total, toujours selon l’Agence, les athlètes sénégalais ont remporté 10 médailles, quatre en or et six en bronze. Six athlètes ont représenté le Sénégal aux championnats d’Afrique de karaté 2026, qui se déroulent depuis jeudi dans la capitale algérienne.
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