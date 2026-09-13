Médina Yoro Foulah : 32 médecins mobilisés pour un camp de consultations gratuites organisé à Fafacourou

Un important dispositif médical a été déployé ce week-end à Fafacourou, dans le département de Médina Yoro Foula (sud), où 32 médecins, toutes spécialités confondues, ont pris part à un camp de consultations gratuites organisé les 12 et 13 septembre. Une initiative portée par Bassirou Ndiaye, lieutenant des Douanes à la retraite et responsable politique du parti Pastef.



Pendant deux jours, les populations de Fafacourou et des zones environnantes, notamment celles vivant dans des localités enclavées, ont pu bénéficier gratuitement de consultations médicales auprès de spécialistes. L’objectif était de rapprocher les soins des populations et de leur permettre d’accéder à des prestations médicales de qualité, malgré les difficultés liées à l’éloignement des structures sanitaires.



La forte mobilisation des médecins a permis de proposer différentes spécialités médicales aux bénéficiaires, qui ont salué une initiative jugée particulièrement importante dans cette partie du département de Médina Yoro Foula.



« Cette initiative nous fait beaucoup de bien. Nous avons souvent des difficultés pour nous déplacer vers les grandes villes afin de consulter un spécialiste. Aujourd’hui, les médecins sont venus jusqu’à nous et nous avons pu bénéficier gratuitement de soins de qualité », a témoigné une femme bénéficiaire.



Elle a, par ailleurs, plaidé pour la pérennisation de cette action afin que les populations des zones enclavées puissent continuer à bénéficier régulièrement de consultations et de soins de proximité.



Pour l’initiateur, Bassirou Ndiaye, ce camp traduit une volonté de contribuer concrètement à l’amélioration des conditions de vie des populations, particulièrement celles qui rencontrent le plus de difficultés à accéder aux services essentiels.



Au-delà des consultations médicales, cette initiative met en lumière les enjeux persistants de l’accès aux soins dans les zones rurales et enclavées du département de Médina Yoro Foula, où la distance et les moyens de déplacement constituent encore des obstacles majeurs pour de nombreux habitants.