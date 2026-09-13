«Consolidation de partenariats»: Diomaye Faye s’est envolé ce dimanche pour Washington

Le chef d’Etat sénégalais, Diomaye Faye, a quitté Dakar ce dimanche 13 septembre 2026 à destination de Washington. Selon un communiqué de la présidence, il s’agit d’une première étape d'un déplacement qui le conduira ensuite aux Émirats Arabes Unis. Il regagnera Dakar le jeudi 17 septembre 2026.
«Cette visite de travail s'inscrit dans la consolidation des partenariats économiques et financiers du Sénégal avec ses grands partenaires internationaux, au service des priorités de développement du pays», précise la note.
«Cette visite de travail s'inscrit dans la consolidation des partenariats économiques et financiers du Sénégal avec ses grands partenaires internationaux, au service des priorités de développement du pays», précise la note.
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