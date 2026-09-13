Dakar: les Forces armées annoncent le décès en activité du Colonel Crépin Arsène Sambou

La grande famille des Forces armées sénégalaises est plongée dans le deuil à la suite du décès en activité de service du Colonel Crépin Arsène Sambou. L'annonce a été faite ce dimanche via un communiqué officiel conjoint du ministre des Forces armées, du Chef d'État-major général des Armées et du Haut-commandant de la Gendarmerie nationale.
Ancien Directeur des Études et de la Législation (DIRCEL) au ministère des Forces armées, cet officier supérieur respecté s'est éteint le lundi 7 septembre 2026 à l'Hôpital Principal de Dakar.
Pour lui rendre un dernier hommage, les autorités militaires ont établi le programme des obsèques qui se dérouleront le mercredi 16 septembre 2026. Les cérémonies débuteront à 09h00 par des honneurs funèbres militaires rendus au carré d’armes du Quartier Samba Diery Diallo à Colobane (Dakar).
Elles seront suivies à 11h00 d'une messe d’enterrement à l'église Saint-François d’Assise de Keur Massar (banlieue de Dakar), avant l'inhumation finale au Cimetière Saint-Lazare de Béthanie. En ces moments douloureux, la Gendarmerie nationale a exprimé «ses plus sincères condoléances» à sa famille, ses proches ainsi qu'à l'ensemble de ses camarades d'armes.
Ancien Directeur des Études et de la Législation (DIRCEL) au ministère des Forces armées, cet officier supérieur respecté s'est éteint le lundi 7 septembre 2026 à l'Hôpital Principal de Dakar.
Pour lui rendre un dernier hommage, les autorités militaires ont établi le programme des obsèques qui se dérouleront le mercredi 16 septembre 2026. Les cérémonies débuteront à 09h00 par des honneurs funèbres militaires rendus au carré d’armes du Quartier Samba Diery Diallo à Colobane (Dakar).
Elles seront suivies à 11h00 d'une messe d’enterrement à l'église Saint-François d’Assise de Keur Massar (banlieue de Dakar), avant l'inhumation finale au Cimetière Saint-Lazare de Béthanie. En ces moments douloureux, la Gendarmerie nationale a exprimé «ses plus sincères condoléances» à sa famille, ses proches ainsi qu'à l'ensemble de ses camarades d'armes.
Autres articles
-
Kédougou : 33 kg de chanvre indien saisis, un présumé dealer activement recherché
-
JOJ Dakar 2026 : Ahmadou Al Aminou Lo voit dans la flamme « une promesse » pour la jeunesse
-
Vélingara : une jeune mariée retrouvée morte à Sangharé, trois personnes en garde à vue
-
Kaolack : le Président Bassirou Diomaye Faye à Médina Baye pour présenter les condoléances de la nation
-
Éducation : le numérique au cœur de la modernisation de la gestion scolaire