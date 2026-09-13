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Dakar: les Forces armées annoncent le décès en activité du Colonel Crépin Arsène Sambou



Dakar: les Forces armées annoncent le décès en activité du Colonel Crépin Arsène Sambou
La grande famille des Forces armées sénégalaises est plongée dans le deuil à la suite du décès en activité de service du Colonel Crépin Arsène Sambou. L'annonce a été faite ce dimanche via un communiqué officiel conjoint du ministre des Forces armées, du Chef d'État-major général des Armées et du Haut-commandant de la Gendarmerie nationale.

Ancien Directeur des Études et de la Législation (DIRCEL) au ministère des Forces armées, cet officier supérieur respecté s'est éteint le lundi 7 septembre 2026 à l'Hôpital Principal de Dakar.

Pour lui rendre un dernier hommage, les autorités militaires ont établi le programme des obsèques qui se dérouleront le mercredi 16 septembre 2026. Les cérémonies débuteront à 09h00 par des honneurs funèbres militaires rendus au carré d’armes du Quartier Samba Diery Diallo à Colobane  (Dakar).


Elles seront suivies à 11h00 d'une messe d’enterrement à l'église Saint-François d’Assise de Keur Massar (banlieue de Dakar), avant l'inhumation finale au Cimetière Saint-Lazare de Béthanie. En ces moments douloureux, la Gendarmerie nationale a exprimé «ses plus sincères condoléances» à sa famille, ses proches ainsi qu'à l'ensemble de ses camarades d'armes.
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Dia Koussa

Dimanche 13 Septembre 2026 - 12:48


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