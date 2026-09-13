Côte d’Ivoire : Idriss Diallo réélu pour quatre ans à la tête de la Fédération de football

Yacine Idriss Diallo a été réélu, samedi 12 septembre 2026, président de la Fédération ivoirienne de football (FIF). Il entame désormais un second mandat de quatre ans (2026 -2030). L’élection s’est déroulée lors de l’Assemblée générale de l’Institution, à la Fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro.
Candidat unique à sa propre succession à la tête de la FIF, le président sortant a obtenu 123 voix sur 149 suffrages exprimés, soit environ 74 %. Le décompte fait également état de 10 bulletins blancs et 5 bulletins nuls.
Candidat unique à sa propre succession à la tête de la FIF, le président sortant a obtenu 123 voix sur 149 suffrages exprimés, soit environ 74 %. Le décompte fait également état de 10 bulletins blancs et 5 bulletins nuls.
Plusieurs de ses potentiels opposants majeurs, notamment son premier vice-président Malick Tohé, ainsi que d'autres présidents de clubs comme Souleymane Cissé (Racing Club d'Abidjan) et Ibrahim Diallo, ont accepté de se retirer de la course.
Selon les révélations de Jeune Afrique, l’effacement de Malick Tohé, l’un des hommes puissants du pouvoir, s'est fait en échange de sérieuses concessions, dont des garanties pour un partage équitable du pouvoir au sein du nouveau Comité exécutif de la FIF.
Par ailleurs, Idriss Diallo aurait promis de ne pas briguer un troisième mandat, lui qui envisagerait de succéder à la Patrice Motsepe, à la tête de la Confédération africaine de football (CAF).
Selon les révélations de Jeune Afrique, l’effacement de Malick Tohé, l’un des hommes puissants du pouvoir, s'est fait en échange de sérieuses concessions, dont des garanties pour un partage équitable du pouvoir au sein du nouveau Comité exécutif de la FIF.
Par ailleurs, Idriss Diallo aurait promis de ne pas briguer un troisième mandat, lui qui envisagerait de succéder à la Patrice Motsepe, à la tête de la Confédération africaine de football (CAF).
Autres articles
-
Football sénégalais : le gardien Edouard Mendy prend sa retraite internationale à 34 ans
-
JOJ 2026 : Le maire de Dakar appelle à la mobilisation générale lors de la célébration de la Flamme olympique
-
Coupe CAF : Diambars éliminé malgré sa victoire au retour
-
Mondial basket féminin 2026 : les États-Unis dominent l’Espagne et rejoignent la France en finale
-
UFOA-A U17 : Sénégal-Gambie, un duel pour la première place du groupe A