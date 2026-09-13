Côte d’Ivoire : Idriss Diallo réélu pour quatre ans à la tête de la Fédération de football

Plusieurs de ses potentiels opposants majeurs, notamment son premier vice-président Malick Tohé, ainsi que d'autres présidents de clubs comme Souleymane Cissé (Racing Club d'Abidjan) et Ibrahim Diallo, ont accepté de se retirer de la course.



Selon les révélations de Jeune Afrique, l’effacement de Malick Tohé, l’un des hommes puissants du pouvoir, s'est fait en échange de sérieuses concessions, dont des garanties pour un partage équitable du pouvoir au sein du nouveau Comité exécutif de la FIF.



Par ailleurs, Idriss Diallo aurait promis de ne pas briguer un troisième mandat, lui qui envisagerait de succéder à la Patrice Motsepe, à la tête de la Confédération africaine de football (CAF).