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Kédougou : 33 kg de chanvre indien saisis, un présumé dealer activement recherché



Kédougou : 33 kg de chanvre indien saisis, un présumé dealer activement recherché
Au sud-est du Sénégal, les éléments de l’Escadron de Surveillance et d’Intervention (ESI) de Kédougou ont mis en échec une tentative de transport de chanvre indien, selon un communiqué de la gendarmerie. L'opération a eu lieu dans le village de Bantaco au quartier Fabela, commune de Tomboronkoto, lors d’une patrouille dans la soirée du 09 septembre 2026, aux environs de 22 heures.

‎ «Alerté par la vitesse excessive d'un motocycliste, le chef de la patrouille lui a intimé l'ordre de s'arrêter pour un contrôle. Celui-ci a aussitôt fait demi-tour pour prendre la fuite laissant sur place deux (02) sacs contenant du chanvre indien», précise le communiqué.

La marchandise a été mise à la disposition de la Brigade de proximité de Mako pour les besoins de l'enquête. Quant au conducteur de l’engin, il est activement recherché.
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Dia Koussa

Dimanche 13 Septembre 2026 - 12:28


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