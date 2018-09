Affaire de fisc: Me Ciré Clédor Ly traîne la Cbao devant la Justice

Alors qu’il n’a pas fini avec l’affaire Khalifa Sall et Karim Wade, l’avocat Me Clédor Ciré Ly fait face à un problème de fisc qui l’a poussé à trainer la Cbao devant la justice sénégalaise. En effet, la Banque a fait une saisie des comptes de Me Ly, qui affirme avoir bénéficié d’une amnistie fiscale en 2010.



Selon la Cbao l’amnistie n’était en vigueur que pour l’année, mais le contraire est soutenu par l’avocat qui estime que l’amnistie couvre les manquements antérieurs. « L’amnistie fiscale m’a permis d’assainir ma compatibilité, j’ai engagé un comptable et je suis à jour avec le fisc depuis 2013 et ils réclament une somme qui date de 2010 », confie l’avocat à « L’AS ».



L’avocat déclare qu’il ne peut pas dire si c’est lié à l’affaire Khalifa Sall ou Karim Wade, car il a des dossiers plus sensibles. « Je n’ai pas de problème personnel avec l’Etat », dit-il avant de se demander pourquoi cette tombe avec cette période.



Si c’est le cas, Me Clédor Ciré Ly ne ressemble pas à quelqu’un qui se décourage. « Si c’est à cause du travail que je fais, ce serait vraiment une source de motivation qui nous fait penser que nous sommes en train de bien défendre les gens », conclut-il.