JOJ Dakar 2026 : le nageur égyptien Zain Ali décroche sa troisième médaille d'or sur le 200 m papillon

L’Égyptien Zain Ali poursuit sa domination dans les bassins des Jeux Olympiques de la Jeunesse de Dakar 2026. Le nageur de 17 ans a décroché sa troisième médaille d’or de la compétition lors de l'épreuve du 200 m papillon avec un temps de 1 min 57 s 88.
Cette nouvelle victoire s'ajoute à son palmarès déjà bien rempli depuis le début des épreuves. Zain Ali s'était déjà imposé sur le 100 m papillon, avant de s'adjuger le titre sur le 50 m papillon hommes avec un chrono de 24 s 06.
Les performances réalisées par le jeune athlète confirment sa maîtrise des épreuves de papillon tout au long du rendez-vous dakarois. Son parcours illustre la dynamique de la natation égyptienne dans ces épreuves internationales.
Cette nouvelle victoire s'ajoute à son palmarès déjà bien rempli depuis le début des épreuves. Zain Ali s'était déjà imposé sur le 100 m papillon, avant de s'adjuger le titre sur le 50 m papillon hommes avec un chrono de 24 s 06.
Les performances réalisées par le jeune athlète confirment sa maîtrise des épreuves de papillon tout au long du rendez-vous dakarois. Son parcours illustre la dynamique de la natation égyptienne dans ces épreuves internationales.
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