Lutte contre le trafic de stupéfiants : un suspect placé en garde à vue après la découverte de 3,7 kg de chanvre indien à Kasnac

Le Commissariat d’arrondissement de Ndorong a interpellé un individu à Kasnac, dans la commune de Kaolack, pour détention et trafic de chanvre indien. L'opération des forces de l'ordre a permis la saisie totale de 3,7 kg de drogue ainsi que de quinze cornets conditionnés.



L'intervention policière découle de l'exploitation d'un renseignement opérationnel relatif à l'existence d'un réseau de distribution sur l'axe entre le garage Dakar et le marché Occass. Déployés sur les lieux, les éléments de la Brigade de recherches ont repéré le suspect après la mise en place d'un dispositif de surveillance. La fouille corporelle de l'individu a révélé la possession de quinze cornets de chanvre indien préparés dans du papier blanc.



La perquisition conduite dans la chambre du mis en cause a permis aux enquêteurs de découvrir cinq autres blocs de chanvre indien. Les agents ont également saisi une sacoche contenant des espèces financières issues de la vente de stupéfiants, deux paires de ciseaux, un téléphone portable et un lot de papier kraft destiné au conditionnement. Le suspect se trouve en garde à vue au poste de police de Ndorong et le matériel saisi est placé sous scellés.