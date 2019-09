Affaire de la caisse d’avance: une demande de libération conditionnelle pour Mbaye Touré et Yaya Bodian déposée ce vendredi

Les co-inculpés de Khalifa Ababacar Sall, Mbaye Touré et Yaya Bodian, condamnés à cinq (5) de prison dans l’affaire dite de la caisse d’avance de la mairie de Dakar, ne veulent plus rester en prison. Leurs avocats vont déposer ce vendredi 20 septembre 2019, une demande de libération conditionnelle au tribunal de Dakar.



Il s’agit de l’ultime étape pour leur liberté, renseigne la Rfm. Mbaye Touré et Yaya Bodian, respectivement Directeur administratif et financier et comptable de la Ville de Dakar, ont été condamnés à cinq (5) de prison ferme à l’instar de l’ex-maire de Dakar, Khalifa Ababacar Sall pour « escroquerie aux deniers publics » et « faux et usage de faux ».