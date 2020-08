Affaire de la fille transformée en esclave sexuelle : deux (2) personnes inculpées et placées sous mandat de dépôt

Deux (2) personnes, Ndèye Sokhna Ndiaye et Lamine Baldé ont été inculpées et placées sous mandat de dépôt pour « association de malfaiteurs, corruption de mineure, séquestration, proxénétisme, mais aussi pédophilie et viol » pour le Baldé, dans l’affaire de la fille de 13 ans, qu’ils ont enlevé et transformé en esclave sexuelle.



« Je n’ai jamais entretenu de rapports sexuels avec qui que ce soit auparavant. Mais Lamine Baldé m’a forcé à le faire. J’avais saigné en plus j’avais mal au ventre », a-t-il confié aux enquêteurs de la Section des mœurs.



Pour protéger son identité, Ndèye Sokhna Ndiaye qui amenait les clients, faisait croire à la victime qu’elle s’appelait Aminata Diop. « Elle me mettait en rapport avec des inconnus pour les ébats sexuels rétribués. D’ailleurs, elle m’a présenté trois hommes qui sont abusé de moi. Après, elle perçoit l’argent avant de donner à Lamine sa part », a confié la fillette.