Kolda : l’ADSF tire la sonnette d’alarme face à la dégradation accélérée des forêts

Les forêts de la région de Kolda sont aujourd’hui gravement menacées. Entre la coupe abusive de bois, la production incontrôlée de charbon, les feux de brousse récurrents et l’avancée continue du front agricole, le patrimoine forestier local subit une pression sans précédent. Face à cette situation préoccupante, l’Association pour le Développement Socioculturel du Fouladou (ADSF) a décidé de briser le silence.



Lors d’une conférence de presse tenue le week-end dernier, l’ADSF a exprimé sa vive inquiétude devant ce qu’elle qualifie sans détour de « drame écologique ». Prenant la parole au nom de l’association, Madame Mariama Daba Diamanka, porte-parole du jour, a dressé un tableau alarmant de l’état des forêts dans la région.



Selon elle, Kolda compte actuellement 14 forêts classées couvrant une superficie d’environ 33 000 hectares, auxquelles s’ajoutent 10 forêts communautaires. Un capital naturel considérable, mais désormais « très menacé du fait des actions anthropiques néfastes », a-t-elle souligné. L’exploitation illégale du bois, la fabrication anarchique de charbon de bois et les feux de brousse contribuent fortement à la dégradation de ces espaces vitaux pour l’équilibre écologique et le développement local.



Pour l’ADSF, l’urgence est à la sensibilisation des populations. Madame Diamanka a ainsi lancé un appel pressant aux communautés locales, aux autorités et aux acteurs de la société civile afin de « promouvoir des comportements écocitoyens verts et vertueux pour une meilleure préservation de la forêt, notre patrimoine commun ».



Insistant sur les conséquences à long terme de la déforestation, elle a rappelé que la forêt joue un rôle central dans l’agriculture, la régulation du climat et la survie des générations futures. « Chaque arbre coupé et non remplacé est une perte pour notre agriculture, notre climat, notre avenir et celui des générations futures », a-t-elle martelé.



À travers cette sortie médiatique, l’ADSF espère provoquer une prise de conscience collective et encourager des actions concrètes pour freiner la destruction des forêts de Kolda, avant qu’il ne soit trop tard.