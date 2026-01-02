Vœux de Nouvel An : le Président Diomaye Faye met en avant le rôle des Corps constitués dans le vivre-ensemble

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a présidé ce vendredi 2 janvier 2026 la traditionnelle Cérémonie de présentation des vœux de Nouvel An aux Corps constitués.



Selon la Présidence du Sénégal, cette rencontre républicaine, marquée par la solennité et le respect des institutions, a été l’occasion de réaffirmer « l’attachement constant de l’État aux principes de continuité républicaine et de responsabilité institutionnelle ».



Dans un esprit d’unité et de confiance, le chef de l’État a salué l’engagement des Corps constitués et leur rôle essentiel dans la « préservation de la stabilité, de la cohésion nationale et du vivre-ensemble, socle fondamental de la République ».