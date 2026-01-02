Réseau social
Lutte contre la drogue : vaste opération de l’OCRTIS entre Fatick, Touba, Kaolack et Kédougou
L’Office central de répression du trafic illicite de stupéfiants (OCRTIS) a mené une vaste opération de lutte contre la drogue entre le 28 décembre et le 1er janvier 2026 dans plusieurs villes du pays, selon la Police nationale.
 
À Fatick, la Brigade régionale des stupéfiants (BRS) a interpellé trois individus au quartier Darou Salam en possession de 28 cornets de chanvre indien, pour offre et cession.
 
À Touba, un individu a été appréhendé par la BRS de Diourbel avec 64 pilules d’ecstasy. Dans la même dynamique un autre individu a été interpellé à Mbacké en possession de 3 pilules d’ecstasy.
 
À Kaolack, la BRS a interpellé un suspect en possession de 100 pilules d’ecstasy au quartier Sing-Sing, tandis qu’à Kédougou, un individu a été arrêté par la BRS au quartier Lawo Tamba avec 25 comprimés de Tramadol.
 
Tous les mis en cause ont été placés en garde à vue et les opérations de sécurisation se poursuivent à travers le territoire national.
Moussa Ndongo

Vendredi 2 Janvier 2026 - 23:44


