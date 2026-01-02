Accident de la route : un véhicule se renverse à Sakal, trois (3) blessés graves

Un accident de la circulation s’est produit ce vendredi 2 janvier sur la Route nationale n°2 (RN2), dans la commune de Sakal, département de Louga (nord).
Selon la RFM, un véhicule particulier transportant cinq personnes s’est renversé, faisant trois (3) blessés graves. Alertés, les services de secours se sont rapidement rendus sur les lieux pour porter assistance aux victimes.
Les blessés ont été évacués en urgence vers le district sanitaire de Sakal.
