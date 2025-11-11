Affaire de la pouponnière Keur Yeurmandé : le procès de Ndella Madior Diouf s'ouvre ce mardi

Ndella Madior Diouf, propriétaire de la pouponnière Keur Yeurmandé, sera jugée ce mardi 11 novembre 2025 devant la Chambre criminelle du tribunal de grande instance de Dakar. La prévenue, en détention depuis le 28 décembre 2023, est poursuivie pour une série de délits graves notamment : "traite de personnes, exercice illégal de la médecine, privation d’aliments ou de soins ayant entraîné la mort d’un mineur et mise en danger de la vie d’autrui, non-assistance à une personne en danger, obtention illégale de certificats d’inhumation".



Cette affaire avait fait un grand bruit. Pour cause, six (6) bébés avaient perdu la vie dans des circonstances troubles au sein de la pouponnière.



Face à la gravité des charges, toutes les demandes de mise en liberté provisoire ont été rejetées par le doyen des juges.

