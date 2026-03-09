Commissariat central de Dakar : «Je rentre chez moi après une détention arbitraire de 12h à 20h» (Me Moussa Diop)

Président du Parti And Gor Yi Jotna et membre de la coalition «Diomaye Président», Me Moussa Diop, inscrit au barreau de Paris, est ressorti libre du commissariat central de Dakar, alors qu’il y était depuis la matinée de ce lundi 09 mars, pour répondre à une convocation du Procureur de la République.



«Je n'ai pas choisi de fuir vers ma région d'origine comme (le Premier ministre Ousmane Sonko) mais de me présenter par respect pour la justice (…) Un véritable coup K.O. Je rentre chez moi après une détention arbitraire de midi à 20h au sein du commissariat central de Dakar», s’est réjoui Me Moussa Diop, dans un message sur les réseaux sociaux.



A l’origine de cette affaire, le lundi 02 mars, sur le plateau de "Quartier Général" de la Tfm, Me Moussa Diop a estimé que le Premier ministre est favorable au durcissement de la loi anti-homosexuelle, contrairement à une promesse de criminalisation du phénomène, parce qu’il aurait entretenu des relations amicales avec des homosexuels. Convoqué le vendredi 06 mars au Commissariat central de Dakar, il n’avait pas répondu à l’appel du Procureur, avant de s'y rendre ce lundi.



«En s'attaquant à un avocat rompu à la procédure et bien assisté par ses expérimentés confrères, Ousmane Sonko en a appris à ses dépens par la nullité manifeste de la procédure», a réagi M. Moussa Diop, ajoutant que le «bâtonnier du Sénégal a appelé au respect du droit».



Selon nos informations, à leur arrivée au Commissariat, Me Moussa Diop et ses conseils ont contesté la régularité de la convocation, estimant qu’on ne peut pas poursuivre un avocat sans l’autorisation de l’ordre des avocats dont il est membre. Dans la foulée, le Bâtonnier a été saisi.