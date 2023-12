Affaire de la pouponnière « Keur Yeurmandé »: une pétition lancée pour la fermeture de la structure

L'affaire de la pouponnière « Keur Yermandé », dirigée par Ndella Madior Diouf, continue d’alimenter les débats. Elle a été arrêtée et placée en garde à vue jeudi. Des voix s’élèvent pour exiger la fermeture de la pouponnière. Une pétition en ligne a été lancée à cet effet.



« Je suis engagée contre les violences basées sur le genre. Nous avons vu des bébés chétifs qui n'ont que la peau sur les os à travers des vidéos et photos sur les réseaux sociaux. Manifestement, ces bébés souffrent de malnutrition aiguë. Et leur état de santé nous préoccupe. C'est à la suite de cela que nous avons lancé cette pétition pour exiger la fermeture sans délai de la structure Keur Yermandé appartenant à la dame Ndella Madior Diouf », a soutenu sur la RFM, Maria Cardinale, initiatrice de cette pétition. .



Elle interpelle les autorités judiciaires à faire la lumière sur cette affaire. « Il faut faire la lumière sur cette affaire. Il faut que les autorités judiciaires s’autosaisissent de l’affaire. Il faut que les structures de protection et de prise en charge des enfants cherchent à entrer en contact avec la principale concernée parce qu'il y a énormément de questions à poser à cette dame », a confié Maria Cardinale.