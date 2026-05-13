Partenariat Éducation-Armés à Thiès : l’école placée au cœur de la formation citoyenne

Le ministère de l’Éducation nationale et le ministère des Forces armées ont lancé, ce mercredi 13 mai 2025 à Thiès (est), un partenariat stratégique visant à renforcer l’éducation citoyenne des élèves à travers le Sénégal. L’initiative entend introduire davantage de civisme, de discipline et de culture de la responsabilité dans le système éducatif. Cette cérémonie s’est tenue en présence du ministre des Forces armées, Birame Diop, et du secrétaire général du ministère de l’Éducation nationale, Pape Malick Ndao.



Selon un communiqué du ministère de l’éducation nationale du Sénégal, ce partenariat s’appuie sur plusieurs accords déjà signés, notamment des conventions conclues les 10 novembre 2024 et 18 mars 2025, ainsi qu’un protocole d’accord avec la Gendarmerie nationale. Ces textes encadrent désormais les activités de formation, de sensibilisation et d’encadrement destinées aux élèves.



D’après eux, l’objectif est de faire de l’école un espace central de formation citoyenne, en complément des enseignements académiques, à travers la transmission de valeurs telles que le civisme, la discipline, la responsabilité et l’esprit de défense.



Les autorités estiment que l’association des Forces de défense et de sécurité à la mission éducative permettra de renforcer la cohésion nationale et de préparer une jeunesse plus consciente de ses devoirs envers la nation.



Ce dispositif s’inscrit dans un concept « Armée- Nation » qui la traduit la coopération entre les Forces armées sénégalaise et les différentes composantes de la société, avec l’ambition de promouvoir durablement une culture de paix et de prévention au sein des établissements scolaires.