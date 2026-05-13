Podor : le village de Mbolo Birane subit une crise de l'eau à cause d'une double panne de forages

L'urgence est désormais absolue dans cette commune du nord du Sénégal où les robinets sont désespérément à sec. Cette crise majeure force les femmes, les enfants et les personnes âgées, selon ‘’le Temoin’’, à parcourir quotidiennement plusieurs kilomètres sous une chaleur accablante pour espérer ramener quelques litres d'eau. Les besoins les plus élémentaires, tels que la boisson, la cuisine et l'hygiène domestique, sont devenus des défis permanents pour des familles dont toute la journée est désormais rythmée par la quête du précieux liquide.



L'absence d'alternatives sécurisées pousse certains ménages à se tourner vers des sources d'eau non traitées, exposant la communauté à de graves risques sanitaires, particulièrement pour les plus jeunes. Au-delà de l'aspect sanitaire, c'est toute la vie sociale et économique du village qui se trouve paralysée par cette situation qui dure depuis un mois et demi. Les résidents, joints sur place, dénoncent une souffrance permanente et une atteinte directe à leur dignité, rappelant que l'accès à l'eau potable demeure un droit fondamental.



Face à la situation, les populations et les notables de Mbolo Birane lancent un appel au secours aux autorités administratives et à l'État pour une intervention technique immédiate. Ils sollicitent également l'appui des ONG et des partenaires au développement pour la remise en service rapide des infrastructures défectueuses. Pour les habitants, l'enjeu dépasse le simple confort : il s'agit d'une question de survie dans une région où l'absence d'eau compromet tout espoir de développement.