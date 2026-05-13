Popenguine 2026 : un vaste dispositif d’hygiène déployé en prélude au pèlerinage marial

Les autorités sénégalaises ont officiellement lancé des opérations de saupoudrage, de désinfection et de désinsectisation à Popenguine, dans le département de Mbour (ouest), en vue du pèlerinage marial prévu du 23 au 25 mai 2026.



Le dispositif mobilise 80 agents, dont 60 du Service national de l’hygiène et 20 acteurs communautaires, soit une hausse de 10 agents par rapport à l’année précédente. Ces équipes interviendront pendant quinze jours sur les sites d’accueil des pèlerins ainsi que dans les domiciles concernés.



Le chef de la brigade régionale d’hygiène de Thiès, capitaine Armand Seck a expliqué que les actions portent notamment sur la lutte anti-vectorielle, le contrôle de la qualité de l’eau, l’assainissement liquide en collaboration avec l’ONAS et la gestion des déchets avec la SONAGED.



Les autorités appellent également les pèlerins à éviter d’apporter des plats cuisinés, après des cas d’intoxication alimentaire enregistrés en 2025. « L’hygiène et la santé constituent la base de toute action et de tout progrès. Avant que les autres services n’entrent en jeu, il faut préparer le terrain, l’assainir et rassurer les pèlerins », a de son côté déclaré Amadou Diop ,le préfet de Mbour, représentant le gouverneur de la région de Thiès.



D'après l'Agence de Presse Sénégalaise, les responsables administratifs ont insisté sur l’importance de l’hygiène et de la mobilisation communautaire pour garantir le bon déroulement de l’événement.