Kolda: le médecin chef du CMIA plaide pour la construction d’un établissement militaire de santé dans la zone 6

Le médecin-chef du Centre médical interarmées (CMIA) de Kolda, le capitaine El Hadji Ibrahima Sarr, a plaidé pour la construction d’un établissement militaire de santé dans la région afin de renforcer l’offre sanitaire au profit des populations et des forces de défense et de sécurité.



Le médecin capitaine s’est exprimé vendredi dernier, à Médina Wandifa, dans la région de Sédhiou, à l’occasion de la cérémonie d’inauguration du laboratoire d’analyses biomédicales du poste de santé avancé implanté dans cette localité.



Selon lui, la réalisation d’une telle infrastructure représenterait « un levier stratégique majeur pour le renforcement du système de santé dans cette zone tout en contribuant au développement sanitaire de la région ».



Le patron du service de santé de la zone militaire numéro 6 a également formulé le souhait de voir le poste militaire avancé de Médina Wandifa érigé en centre médical de garnison. À l’en croire, cette évolution permettrait de consolider les acquis enregistrés dans cette structure sanitaire tout en améliorant considérablement l’accès aux soins.



« Une telle évolution permettrait non seulement de consolider les acquis mais aussi d’élargir l’offre de soins et de réduire les évacuations sanitaires vers le Centre médical interarmées de Kolda », a expliqué le capitaine El Hadji Ibrahima Sarr.



Le Médecin Chef du CMIA de Kolda a par ailleurs attiré l’attention sur les nombreuses difficultés auxquelles fait face le secteur 62. Il a notamment évoqué « la faiblesse des infrastructures sanitaires » dans cette zone ainsi que le manque de personnel dans les postes avancés de Goudomp, Samine et Saré Yoba.



Des contraintes qui, selon lui, impactent négativement la qualité des soins offerts aux populations de ces différentes localités.



À travers cette sortie, les autorités sanitaires militaires entendent ainsi sensibiliser sur l’urgence de renforcer les infrastructures et les ressources humaines afin de mieux répondre aux besoins sanitaires des personnels des armées et de leurs familles ainsi que des populations établies dans cette partie sud du pays.