Affaire de trafic de passeports diplomatiques : les députés Biaye et Sall devant le juge d’appel ce lundi

Accusés pour des faits d’associations de malfaiteurs, escroquerie, abus de confiance, blanchiment de capitaux, faux et usages de faux dans les documents administratifs et écritures authentiques, les députés Mamadou Sall, Boubacar Biaye et le commerçant El Hadji Diadji Condé feront à nouveau face devant le juge d’appel ce lundi 18 septembre 2023, informe le journal Les Échos.



La même source rapporte que « dans cette histoire, les prévenus sont impliqués dans une affaire de faux passeports diplomatiques ». Ce deal a éclaté en 2021 avec les victimes Oumou Touré et Gamette Camara qui ont activé la machine judiciaire contre les trois accusés.



Ces derniers étaient convenus de faire voyager les plaignantes avec des passeports diplomatiques en contrepartie de somme d’argent.

Elles n’ont jamais quitté le territoire national. Ce qui fait qu’elles ont porté plainte à la suite de laquelle Boubacar Biaye et Mamadou Biaye ne soient respectivement condamnés le 19 mai 2022 par le tribunal correctionnel de Dakar à 5 mois de prison ferme. El Hadji Condé quant à lui écopait de 10 mois d’emprisonnement ferme.