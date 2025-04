Affaire des 125 milliards de F Cfa : la demande de liberté provisoire de Farba Ngom rejetée par l'Aje

L'Agent judiciaire de l'Etat (Aje) a rendu sa décision sur la demande de liberté provisoire déposée par les conseils du député maire de Agnam. Il a émis un avis défavorable à cette demande.



Une décision qui complique la situation de Farba Ngom. En effet, si le parquet et le juge financier suivent l'avis de l'Aje, il restera en prison. Ce, malgré son état de santé jugé non compatible avec les conditions de détention.



Pour rappel, M.Ngom a été placé sous mandat de dépôt le 27 février dernier. Ce, malgré une caution de dix (10) titres fonciers estimés à 34 milliards de F Cfa, « pour couvrir les 31 milliards mis en cause dans l'affaire d'escroquerie de deniers publics, d'association de malfaiteurs et de blanchiment de capitaux ».



Les montants cautionnés par le député maire et responsable de l'Apr (Alliance pour la république, ex-parti au pouvoir) ont été saisis par l'État à titre conservatoire. « La caution n'a pas été retenue par le magistrat instructeur, empêchant ainsi une suite favorable à sa demande de mise en liberté provisoire », avait avancé une source de l'Observateur.