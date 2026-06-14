Affaire des 37 milliards de l’Aser, de l’ONAS et des inondations : Seydou Guèye dénonce une série de scandales sous le Pastef

Invité de l’émission Grand Jury de ce dimanche sur la RFM, Seydou Guèye a estimé que l’affaire des 37 milliards de francs CFA liés à l’électrification rurale constitue une question d’intérêt national qui mérite toute l’attention de la justice.



Le responsable de l’APR a d’abord salué le rôle joué par le journaliste Bachir Fofana et le député Thierno Alassane Sall dans la médiatisation du dossier, qui selon lui, « ont fait de cette question une question d'intérêt national puisque c'est une question d'intérêt national ».



Selon lui, le régime de Ousmane Sonko est confronté à une série d’affaires qu’il qualifie de scandales. « Le régime Pastef est aujourd'hui noyé dans un registre de scandales. Vous parlez de l’Aser, mais il y a l'Onas, il y a l'argent des inondations, il y a l'argent qui a été distribué aux martyrs d'après eux. Avec des chiffres différents. Donc tout cela, ça sent le souffle du scandale », a-t-il indiqué.



D’après lui, « on ne peut pas être le porteur d’une ligne politique fondée sur le “Jubb, Jubbal, Jubbanti” et se retrouver associé à autant de zones d’ombre ».



« Et on ne peut pas, en tout cas ici au Sénégal, au regard de notre trajectoire, de cette bataille pour la bonne gouvernance, de ces taxes portées par Ousmane Sonko, de la moralisation de la vie publique, laisser 37 milliards dans l'obscurité et laisser les populations dans l'obscurité », a-t-il déploré, jugeant que les explications fournies jusqu’ici restent insuffisantes.



Pour Seydou Guèye, la justice doit désormais approfondir les investigations afin d’établir les responsabilités et d’éclairer l’opinion publique sur l’utilisation des ressources concernées.

« Aujourd'hui, sur la base de ces différents éléments et de ces différents apports et contributions pour la recherche de la vérité, la justice doit tirer ça au clair (…) Et dans un régime, un état de droit, c'est du ressort de la justice. Ce qu'on attend de la justice, c'est qu'elle aille plus au fond puisqu’elle a été saisie, mais qu'elle aille plus au fond pour faire la lumière puisque c'est scandaleux d'avoir autant de montants décaissés et très peu de réalisation, au détriment des populations qui cherchent la lumière », a-t-il soutenu.



Il a estimé enfin que l’absence de clarification pourrait fragiliser le discours des autorités sur la bonne gouvernance et la reddition des comptes. « Autrement, le régime Pastef est disqualifié pour parler de bonne gouvernance et de reddition des comptes. Il est en train de se noyer dans un lac de scandales, comme je l'ai dit, et il faut que les choses soient tirées au clair », a affirmé Seydou Gueye.