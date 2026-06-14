Éducation : L'UDEN lance un ultimatum à l'État et menace les examens scolaires

​Le spectre d'une nouvelle crise plane sur l'école sénégalaise à l'approche des examens. Depuis Ourossogui (Matam), le patron de l'UDEN a lancé un avertissement ferme aux autorités : « Si d'ici lundi, les enseignants dans leur intégralité ne reçoivent pas leur salaire, les examens peuvent être compromis». Le syndicaliste dénonce fermement le retard de paiement des émoluments du corps émergent ainsi que le manque de suivi de leur formation.



​Au-delà de la question salariale, l'UDEN exige l'application stricte du récent protocole d'accord signé entre le gouvernement et les syndicats. Pape Abdoulaye Diallo rappelle que le système éducatif sort d'une période critique de six mois rythmée par les grèves et les débrayages. Une instabilité qui a lourdement impacté le calendrier scolaire.

​« Nous nous acheminons directement vers les examens dans la confusion la plus totale », s'alarme le leader syndical, soulignant que les programmes ne sont pas terminés, les cours de rattrapage non effectués et le réaménagement des contenus pédagogiques inexistant.



​Nouvellement élu à la tête de l'organisation, Pape Abdoulaye Diallo s'exprimait en marge d'une session de renforcement des capacités axée sur le syndicalisme, l'éthique et la morale professionnelle, visant à outiller la base pour bâtir une école de qualité, dans des propos tenus sur les ondes de iRadio.