Sénégal : les cadres de la Coalition Diomaye Président conviés à «une rencontre exceptionnelle» en présence de Mimi Touré

Les cadres de la Coalition Diomaye Président ont été conviés, ce dimanche 14 juin, à une «rencontre exceptionnelle» en présence de l’ancienne Première ministre Aminata Touré, superviseure générale du mouvement.



La rencontre, censée débuter à 15 h, a pour thème : «changer de méthode, garder le cap. L’efficacité administrative comme exigence politique». Me Abdoulaye Tine, coordonnateur du "Think Thank" des cadres prendra la parole à cette occasion. Il sera suivi d’Aminata Touré, Haut représentant du président Diomaye Faye.



Cette rencontre intervient dans un contexte où tous les partis politiques sont en ordre de bataille en prélude aux élections locales de 2027 ainsi que la présidentielle de février 2029.