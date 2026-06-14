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Sénégal : les cadres de la Coalition Diomaye Président conviés à «une rencontre exceptionnelle» en présence de Mimi Touré



Sénégal : les cadres de la Coalition Diomaye Président conviés à «une rencontre exceptionnelle» en présence de Mimi Touré
Les cadres de la Coalition Diomaye Président ont été conviés, ce dimanche 14 juin, à une «rencontre exceptionnelle» en présence de l’ancienne Première  ministre Aminata Touré, superviseure générale du mouvement.

La rencontre, censée  débuter à 15 h, a  pour thème : «changer de méthode, garder  le cap. L’efficacité administrative comme exigence politique». Me Abdoulaye Tine, coordonnateur du "Think Thank" des cadres prendra la parole à cette occasion. Il sera suivi d’Aminata Touré, Haut représentant du président Diomaye  Faye.

Cette rencontre intervient dans un contexte où tous les partis politiques sont en ordre de bataille en prélude aux élections locales de 2027 ainsi que la présidentielle de février 2029.
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Charles KOSSONOU

Dimanche 14 Juin 2026 - 16:18


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