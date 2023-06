Affaire des «7,9 milliards à Marine Le Pen» : Hadjibou Soumaré fait le point après son face-à-face avec le juge

Cheikh Hadjibou Soularè, ancien premier ministre du président Abdoulaye Wade et ancien président de Comission de l'union monétaire ouest africaine ( UEMOA) récemment, placé sous contrôle judiciaire, a fait face au juge d’instruction ce mardi 7 juin 2023. Après sa sortie de l'audience, il a fait face aux journalistes. M. Soumaré a indiqué qu'il ne se prononcera pas sur l'affaire. Toutefois, il a donné son avis que la situation du pays marquée par une tension socio-politique et économique.



" Ce que l'on peut retenir de l'audience comme je vous l'ai déjà dis, je suis sous contrôle judiciaire et je vous avez dis que respectueux des institutions de mon pays parceque je ne peux pas avoir été premier ministre président de la commission de l'UEMOA et ne pas respecté les institutions de mon pays. Donc fort de cela l'institution de mon pays que je respecte je ne peux pas aller à l'encontre de cette justice et c'est pourquoi j'ai dis que ce dossier je n'en parle plus j'ai dis ce que j'avais à dire à charge pour l'institution judiciaire d'en tirer la conséquence donc je ne parle plus", a déclaré M.Soumaré.



Cheikh Hadjibou Soumaré s'est aussi prononcé sur la situation actuelle du pays. Selon lui, "l'actualité politique est très dangereuse pour ceux qui ont vécu des pays où il ya eu ses genres de conflits politiques".



Il atteste que, le Sénégal a toujours été un pays de paix et qu'il faut tout faire pour préserver ce statut. L’ancien Pm a interpellé le président de la République, Macky Sall, à abandonner l'idée d'un 3e mandat pour la stabilité du pays.



Pour rappel Cheikh Hadjibou Soumaré a été arrêté à la suite d'une lettre ouverte adressée au président de la République Macky Sall où il a interpellé ce dernier sur des allégations de versement d'un montant de 8 milliards de francs CFA, en faveur d'une personnalité politique française.