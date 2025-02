Affaire des 8 milliards de la BIDC : Abdou Mbow exige la réaction d'Ousmane Sonko

Lors de la séance plénière de ce lundi 10 février, consacrée à l’examen des projets de loi sur la réglementation bancaire et la microfinance, le député Abdou Mbow a pointé du doigt des scandales financiers impliquant certains membres du gouvernement actuel. Il a évoqué celui des 8 milliards de francs CFA à la Banque d’Investissement et de Développement de la CEDEAO (BIDC), impliquant un ministre et un homme d’affaires.



« Il y a quelques jours, on parlait de la BIDC et d’un scandale financier de 8 milliards de francs CFA. Avant cela, il y avait l’affaire de l’ Agence Sénégalaise d’Electrification rurale (ASER). Vous n’avez pas encore fait un an et il y a déjà des scandales financiers qui vous éclaboussent. » Selon lui, la personne qui a dénoncé ce scandale " prouve qu’il a fourni des preuves tangibles aux enquêteurs." Il a exigé la réaction et des explications du Premier ministre, estimant que ces affaires sont révélatrices d’un manque de transparence dans la gestion des finances publiques.



« Aujourd’hui, toutes les difficultés que nous vivons, que ce soit celles des étudiants ou autres, viennent du manque de transparence sur les finances publiques et du flou qui entoure la direction prise par le pays. »



En effet, le parlementaire a vivement critiqué la gestion des finances publiques et dénoncé le report imprévu de la séance parlementaire d'hier lundi. Abdou Mbow a fustigé ce qu’il considère comme un manque de respect des textes régissant l’Assemblée nationale. Il a rappelé que les décisions prises par la Conférence des présidents doivent être respectées et a dénoncé le fait que certaines réunions soient déprogrammées à la dernière minute. « L’Assemblée nationale n’est pas une arme politique du Pastef. Il ne faut pas que les députés se réveillent pour recevoir un message leur annonçant le report d’une séance. C’est inacceptable ! Il faut respecter cette institution et les textes qui la régissent. »



Le député a également interpellé le gouvernement sur la situation des étudiants de Thiès, qui manifestent ce mardi contre leurs conditions de vie et d’étude. Selon lui, les forces de l’ordre ont réprimé ces protestations de manière excessive, ce qui aggrave la crise. « En ce moment, à Thiès, les étudiants sont martyrisés par les forces de l’ordre. Ils allument des pneus parce qu’ils rencontrent des difficultés. Ces problèmes doivent être résolus. »