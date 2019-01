Affaire des 94 milliards FCFA : Sonko et Cie démontent Madiambal Diagne

«Des individus qui ne croient en rien si ce n’est au pouvoir de l’argent qu’on leur a donné essaient de…»



Disséquant d’autres «affirmations» portées sur son leader, le cadre rappelle au journaliste que comme il le laisse croire, les sommes ne sont pas dues à la famille Ndiaga Ndoye ce qui est aux antipodes de la réalité puisque sur le premier acte d’acquiescement signé le 22 aout, c’est «l’exproprié Tahirou Sarr qui a signé sous le nom de Seydou Sarr » et a déclaré «avoir signé l’expropriation au bénéfice de l’Etat sur les immeubles visés, alors qu’il n’a jamais été propriétaire». Cet acte constitue cependant la condition sine qua none pour procéder audit acquiescement contre la sommes de 49, 950 milliards de francs Cfa, en guise d’indemnité, renoncer à tout recours au titre de cette opération.



Très en verve, M. Faye informe qu’aucun document ne mentionne Seydou Sarr alias Tahirou comme propriétaire. Et, ajoute-t-il, ce même 22 aout, un autre acte d’acquiescement contre la somme de 44, 227 milliards de francs Cfa au profit de l’Etat a été enregistré sur les titres fonciers 1451R appartenant toujours à la famille Ndoye. Et c’est le directeur des domaines, Mamour Diallo, Meïssa Ndiaye, chef du bureau des domaines de Ngor Almadies et «l’exproprié lui-même qui n’a jamais été propriétaire, qui n’a jamais eu un droit quelconque à un titre à savoir Seydou Sarr qui ont signé le document.»



Quant à l’accusation sur la création par Ousmane Sonko d’une structure différente de celle qu’il a déclarée à savoir Atlas, là aussi, il estime que Madiambal a tort de penser détenir la vérité puisque Mercalex, qui serait plus ancienne qu’Atlas appartient en réalité uniquement à Ismaïla Ba, ladite société étant conçue avec le statut d’unipersonnelle et existerait depuis 2014, soit 3 ans avant le lancement d’Atlas.



Ce qui lui fait dire que «des individus qui ne croient en rien si ce n’est au pouvoir de l’argent qu’on leur a donné essaient de forger à des gens exempts de toute reproche » des images négatives.