Affaire des 94 milliards : Mamour Diallo réplique, convoque Adji Sarr et prédit une vague de démission à Pastef

L’ex-directeur national des Domaines et principal accusé dans l’affaire des 94 milliards F Cfa a réagi à la décision rendue par la Chambre d’accusation de la Cour d’Appel de Dakar qui a confirmé le classement sans suite du dossier. Répondant à Ousmane Sonko qui, commentant ladite décision, parle d’ « une justice complice d’une vaste entreprise d’escroquerie », Mamour Diallo se lave à grande eau. Selon lui, aucune juridiction ne pourra établir sa responsabilité dans cette affaire.



« En tant que principal accusé, j’avais dit une fois que jusqu’au dernier souffle de vie sur terre aucun tribunal ne pourra démontrer que Mamour Diallo a soustrait dans le budget de l’Etat 94 milliards », a déclaré, d’emblée, M. Diallo.



S’adressant à son accusateur Ousmane Sonko sans le citer nommément, Mamour Diallo lui conseille « de se concentrer sur ses affaires qui le poursuivent et qui intéressent les Sénégalais au premier point ».



Parce que, a-t-il poursuivi, « pour la première fois dans l’histoire du Sénégal qu’un candidat à la magistrature suprême a été accusé de faits aussi graves que le viol par une jeune fille; d’aller répondre au tribunal; d’éviter le dilatoire; d’éviter de faire des sorties intempestives. Dans les prochaines semaines vous assisterez à des défections massives dans cette partie de Pastef parce que ces hommes de valeur n’accepteront pas d’être commandés par ce monsieur-là ».



Mamour Diallo s’exprimait lors d’un meeting organisé mercredi à Louga (nord-ouest du pays) où il veut diriger la mairie.



Pour rappel, Ousmane Sonko avait déposé une plainte avec constitution de partie civile, mais le parquet et le juge avaient estimé qu'il n'avait pas qualité à agir dans cette affaire. Ses conseils avaient fait appel mais la Chambre d'accusation a confirmé l'ordonnance du juge mardi.