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Maurice: le gouvernement veut créer une nouvelle agence nationale pour lutter contre la criminalité

À Maurice, le gouvernement prépare une vaste refonte de l’architecture de lutte contre la criminalité. Au cœur du dispositif: la création d’une agence nationale contre le crime, une « National Crime Agency », sur le modèle britannique. Le texte, qui modifie huit lois-cadres, dont la Constitution, doit être examiné ce vendredi 11 septembre par le Conseil des ministres avant son introduction au Parlement. Cette réforme, présentée comme la plus importante de ce domaine depuis l’indépendance de l'île Maurice, en 1968, entend notamment mettre fin à l’éparpillement des compétences entre les différents services de sécurité et d’enquête du pays.



Maurice: le gouvernement veut créer une nouvelle agence nationale pour lutter contre la criminalité
L’objectif de la création de cette agence nationale contre le crime est de faire travailler, sous une même bannière, des services aujourd’hui séparés, afin de faciliter les échanges de renseignements et les opérations conjointes. La future National Crime Agency couvrirait ainsi la fraude grave, la corruption, le blanchiment, le trafic de drogue, le financement du terrorisme ou les réseaux criminels transnationaux.

L’agence devrait regrouper ou coordonner les compétences de la Commission contre les crimes financiers, du Central Criminal Investigation Department et de la Financial Intelligence Unit, entre autres.  

Un centre de renseignement serait créé. Son rôle : croiser les données. Celles des enquêtes, des flux financiers, des douanes ou de la surveillance maritime
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RFI

Mardi 8 Septembre 2026 - 10:39


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