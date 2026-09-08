Maurice: le gouvernement veut créer une nouvelle agence nationale pour lutter contre la criminalité

L’objectif de la création de cette agence nationale contre le crime est de faire travailler, sous une même bannière, des services aujourd’hui séparés, afin de faciliter les échanges de renseignements et les opérations conjointes. La future National Crime Agency couvrirait ainsi la fraude grave, la corruption, le blanchiment, le trafic de drogue, le financement du terrorisme ou les réseaux criminels transnationaux.



L’agence devrait regrouper ou coordonner les compétences de la Commission contre les crimes financiers, du Central Criminal Investigation Department et de la Financial Intelligence Unit, entre autres.



Un centre de renseignement serait créé. Son rôle : croiser les données. Celles des enquêtes, des flux financiers, des douanes ou de la surveillance maritime