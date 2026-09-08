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: les Houthis affirment avoir visé l'Arabie saoudite à l'aide de dizaines de missiles et de drones

Une série d'attaques des Houthis du Yémen a fait 73 blessés civils dans le sud-ouest de l'Arabie saoudite, a annoncé mardi la coalition menée par Ryad, alliée du gouvernement yéménite, qui a promis une riposte contre le groupe rebelle pro-iranien.



: les Houthis affirment avoir visé l'Arabie saoudite à l'aide de dizaines de missiles et de drones
Ce qu'il faut retenir
► Ces frappes ont visé « des sites civils et économiques » dans les villes d'Abha, Khamis Mushait, Jazan et Najran, a écrit sur X le porte-parole de la coalition, le général Turki Al-Maliki, qui a promis « toutes les mesures et actions nécessaires pour répondre aux sources de la menace et neutraliser le danger qu'elles représentent ».

► Les attaques ont visé des sites énergétiques dans le sud de l'Arabie saoudite, provoquant des incendies et un arrêt temporaire de certaines opérations, a indiqué mardi le ministère saoudien de l'Énergie.
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RFI

Mardi 8 Septembre 2026 - 11:03


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