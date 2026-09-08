: les Houthis affirment avoir visé l'Arabie saoudite à l'aide de dizaines de missiles et de drones

Ce qu'il faut retenir
► Ces frappes ont visé « des sites civils et économiques » dans les villes d'Abha, Khamis Mushait, Jazan et Najran, a écrit sur X le porte-parole de la coalition, le général Turki Al-Maliki, qui a promis « toutes les mesures et actions nécessaires pour répondre aux sources de la menace et neutraliser le danger qu'elles représentent ».
► Les attaques ont visé des sites énergétiques dans le sud de l'Arabie saoudite, provoquant des incendies et un arrêt temporaire de certaines opérations, a indiqué mardi le ministère saoudien de l'Énergie.
► Ces frappes ont visé « des sites civils et économiques » dans les villes d'Abha, Khamis Mushait, Jazan et Najran, a écrit sur X le porte-parole de la coalition, le général Turki Al-Maliki, qui a promis « toutes les mesures et actions nécessaires pour répondre aux sources de la menace et neutraliser le danger qu'elles représentent ».
► Les attaques ont visé des sites énergétiques dans le sud de l'Arabie saoudite, provoquant des incendies et un arrêt temporaire de certaines opérations, a indiqué mardi le ministère saoudien de l'Énergie.
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