: les Houthis affirment avoir visé l'Arabie saoudite à l'aide de dizaines de missiles et de drones

Une série d'attaques des Houthis du Yémen a fait 73 blessés civils dans le sud-ouest de l'Arabie saoudite, a annoncé mardi la coalition menée par Ryad, alliée du gouvernement yéménite, qui a promis une riposte contre le groupe rebelle pro-iranien.

RFI

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