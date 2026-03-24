Affaire des "emprunts non divulgués": Cheikh Tidiane Dièye accuse le média Financial Times de désinformation

Le Sénégal a vivement réagi aux allégations du quotidien britannique Financial Times, selon lesquelles le pays aurait levé 650 millions d'euros par "emprunts non divulgués" pour éviter un défaut de paiement de ses créances. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye, a qualifié l'article de "déséquilibré, confus et largement tendancieux", dans une publication sur Facebook.



Selon M. Dièye, le Sénégal a honoré ses engagements à temps et avec la manière, malgré les prédictions de certains qui annonçaient un défaut de paiement du pays. Il a affirmé que tous les emprunts ont été programmés dans la Stratégie de gestion de la dette à moyen terme (SDMT) et approuvés par l'Assemblée nationale.



"Je le dis tout net : aucun emprunt n'a été caché", a déclaré le ministre, ajoutant que les opérations de marché réalisées figurent dans le plan de financement 2025 et que les instruments financiers utilisés ont été portés à la connaissance des partenaires financiers du Sénégal, notamment le FMI.



«Entre une certaine presse qui relaie, sans vérification, sans recoupement et sans discernement, un article orienté par Financial Times, et une opposition en panne d’imagination et de crédibilité, il n’est pas facile de dégonfler ce nouveau ballon de baudruche», a-t-il conclu.