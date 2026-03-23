Sénégalais d'Espagne : déploiement d'une mission exceptionnelle pour l'établissement de passeports

Le ministère de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'Extérieur a annoncé, ce lundi 23 mars 2026, l'envoi d'une mission exceptionnelle en Espagne. Cette opération, dédiée à l'établissement de passeports pour la communauté sénégalaise établie dans la péninsule ibérique, se déroulera du mercredi 25 mars au vendredi 10 avril 2026.



Bien que les dates globales soient fixées, les autorités précisent que le calendrier détaillé, incluant les différentes villes étapes de la mission à travers l'Espagne, fera l'objet d'une communication ultérieure. Cette initiative vise à faciliter les démarches administratives des compatriotes de la diaspora et à répondre à la demande croissante de titres de voyage.



Le ministère invite les usagers à rester attentifs aux prochaines publications officielles pour connaître les lieux exacts de passage des équipes mobiles.

