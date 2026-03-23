Économie : Thierno Alassane Sall alerte sur des soupçons de « dette cachée » révélés par le Financial Times

Le député Thierno Alassane Sall a jeté un pavé dans la mare ce lundi 23 mars 2026 en relayant des informations du quotidien britannique Financial Times. Selon lui, le Sénégal aurait « emprunté secrètement des centaines de millions de dollars auprès d'institutions internationales sans le déclarer publiquement », une situation qu'il qualifie de « nouvelle affaire de dette cachée ».





Cette sortie intervient alors qu'une réunion est prévue entre la Commission des Finances de l'Assemblée nationale et le Ministre des Finances et du Budget. Pour le leader de La République des Valeurs, l'ordre du jour de cette rencontre, qui viserait à voter une résolution pour ne pas restructurer la dette, témoigne de « graves inquiétudes sur l'état des Finances publiques du Sénégal ». Il s'interroge ouvertement sur la volonté du pouvoir de « faire recours à des tambouilles inavouables » pour masquer la réalité économique.





Thierno Alassane Sall exhorte les parlementaires à assumer leurs responsabilités face à ce qu'il décrit comme des « opérations entreprises dans la plus grande opacité ». Il estime qu'il est du devoir des élus d'obtenir des clarifications précises « au lieu de signer un chèque en blanc au Gouvernement ». Selon l'ancien ministre, l'Assemblée nationale doit impérativement s'assurer que les remèdes déployés pour traiter la dette « n'auront pas des conséquences fâcheuses à court ou moyen termes », sous peine de « trahir ses obligations envers le peuple ».

