Coopération bilatérale : Diomaye Faye entame ce 24 mars une visite d’Etat de 48 heures en Espagne

Le Président sénégalais, Diomaye Faye, est attendu ce 24 mars à Madrid, à l’occasion de sa première visite d’Etat en Espagne. Lors de ce déplacement de 48 heures, il rencontrera le Roi Felipe VI et le chef du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez.



Les deux pays passeront en revue la coopération et le développement de leurs relations diplomatiquement, l’Espagne étant le 4ème pays le plus important pour le Sénégal dans le cadre d’échanges commerciaux, derrière la Chine et la France. Plusieurs ministres accompagnent le chef d’Etat, dont le ministre des Affaires étrangères, Cheikh Niang, et le ministre de l'Economie, du Plan et de la Coopération, Abdourahmane Sarr.



Cette visite d’Etat intervient alors qu’il y a exactement deux ans (24 mars 2024), le Président Diomaye Faye accédait à la magistrature suprême de son pays.