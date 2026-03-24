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Uemoa : le Sénégal en tête du volume des transactions en monnaie électronique en 2024



Uemoa : le Sénégal en tête du volume des transactions en monnaie électronique en 2024
Le Sénégal s'est hissé en tête du volume des transactions en monnaie électronique dans l'espace de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (Uemoa) en 2024, selon un rapport publié le 14 mars 2026 par la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (Bceao), et dont L’Observateur a eu accès. 

La part du pays est passée de 22,7 % en 2023 à 24,1 % en 2024, confirmant une progression notable de l'utilisation des services financiers numériques. Le Sénégal devance la Côte d'Ivoire, dont la part a évolué de 20,4 % à 21,4 %. Le Bénin enregistre, en revanche, un léger recul de 22,2 % à 21,4 %, tout comme le Burkina Faso qui passe de 19,7 % à 18,2 %. Le Mali maintient sa position à 10,7 %, tandis que le Togo reste stable autour de 3,2 %. Les parts de la Guinée-Bissau (0,7 %) et du Niger (0,6 %) demeurent également inchangées. 

Ces chiffres traduisent une forte concentration des transactions dans quatre pays majeurs : le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Bénin et le Burkina Faso.
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Charles KOSSONOU

Mardi 24 Mars 2026 - 10:44


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