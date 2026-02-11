Réseau social
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Assemblée nationale : Sonko et son gouvernement attendus le 24 février pour des questions d’actualité
Le Premier ministre Ousmane Sonko et son gouvernement seront, le 24 février prochain,  à 10 heures (GMT) face aux députés de l’Assemblée nationale du Sénégal, dans le cadre des traditionnelles questions d’actualité, dans un contexte où la mort de l’étudiant Abdoulaye Ba dans des violences policières attise de vives tensions au sein de la classe politique. 

Il est également prévu, à l’Assemblée nationale, l’examen du projet de loi  sur le Conseil national de régulations des médias les 26 février (en commission) et le 03 mars (en plénière), Selon le quotidien "L’Observateur".  
Charles KOSSONOU

Mercredi 11 Février 2026 - 09:31


