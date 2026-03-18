Affaire des présumés homosexuels : 21 arrestations enregistrées à Saint-Louis, 45 suspects arrêtés à Dakar

Au Sénégal, depuis le début du scandale sur les présumés homosexuels, une vague d’arrestation a été notée dans plusieurs régions notamment à Dakar et à Saint-Louis (nord). En exécution de la délégation judiciaire du juge du premier cabinet de Saint-Louis, la Brigade de recherches (Br) et la Section de recherches (Sr) ont enregistré deux nouvelles arrestations, selon Libération.
C'est d'abord la Br qui a intercepté, au quartier Ndioloffène de Saint-Louis, A. Wade (25 ans), se disant pêcheur. Ensuite, la Sr a arrêté, à Dagana (nord-est), S.T. Diop (49 ans), sans profession.
Confrontés aux preuves techniques accumulées par les enquêteurs, tous les deux mis en cause sont passés aux aveux. Leurs interpellations portent à 21 le nombre de personnes arrêtées dans le cadre de cette affaire pour « association de malfaiteurs, acte contre nature et mise en danger de personnes par transmission volontaire du VIH Sida ».
Parallèlement, suite aux aveux du ressortissant camerounais, « Steph », qui s’est présenté comme « l’amant » et « le proxénète » de Pape Cheikh Diallo, trois autres suspects ont été arrêtés dans cette affaire, portant à 45 le nombre de personnes interpellées depuis le début de cette enquête tentaculaire mené par la Brigade de rechercher de Keur-Massar.
C'est d'abord la Br qui a intercepté, au quartier Ndioloffène de Saint-Louis, A. Wade (25 ans), se disant pêcheur. Ensuite, la Sr a arrêté, à Dagana (nord-est), S.T. Diop (49 ans), sans profession.
Confrontés aux preuves techniques accumulées par les enquêteurs, tous les deux mis en cause sont passés aux aveux. Leurs interpellations portent à 21 le nombre de personnes arrêtées dans le cadre de cette affaire pour « association de malfaiteurs, acte contre nature et mise en danger de personnes par transmission volontaire du VIH Sida ».
Parallèlement, suite aux aveux du ressortissant camerounais, « Steph », qui s’est présenté comme « l’amant » et « le proxénète » de Pape Cheikh Diallo, trois autres suspects ont été arrêtés dans cette affaire, portant à 45 le nombre de personnes interpellées depuis le début de cette enquête tentaculaire mené par la Brigade de rechercher de Keur-Massar.
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