Sénégal : un «incident affecte une partie des systèmes d’information» de la direction du Trésor public

Le Trésor public sénégalais fait face à des perturbations depuis le dimanche 10 mai 2026, suite à un «incident» technique ayant touché «une partie de ses systèmes d’information». Par voie de communiqué, le Directeur général de la Comptabilité publique et du Trésor, Amadou Tidiane Gaye, a annoncé que «des mesures conservatoires» ont été immédiatement déployées afin de limiter l'impact de cette panne sur les services financiers de l'État.



Bien que la nature exacte de l’incident n’ait pas été précisée, l'administration assure que son plan de continuité d'activité est pleinement opérationnel pour garantir la résilience des opérations essentielles. Tout en remerciant les usagers pour leur patience, la Direction générale s'efforce de rétablir une situation normale dans les plus brefs délais afin de minimiser les désagréments causés aux partenaires et aux citoyens.