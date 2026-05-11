Lettre ouverte au président de la République (par Ousmane Camara GUEYE)

Monsieur le Président,

Je ne vous écris pas pour vous flatter. Ce temps-là est révolu si tant est qu'il ait jamais existé.



Ce qui se trame sous vos yeux mérite d'être nommé. Pas habillé. Pas atténué. Nommé. Avec le respect que je dois à votre charge, mais sans cette hypocrisie commode qui transforme les alertes en déclarations de loyauté. Revenons en 2016, en France. François Hollande, Président de la République en exercice, renonce à sa propre réélection. Pas battu dans les urnes, écarté avant d'y arriver. Par les siens. Manuel Valls et d'autres cadres du Parti Socialiste ont rendu sa candidature politiquement intenable : sondages commandités, distanciations publiques minutieusement dosées, fuites dans la presse au bon moment. Un président sortant contraint de rendre les armes sans avoir eu le droit de se battre. On a appelé ça de la "démocratie interne". C'était une élimination propre, méthodique, invisible.



Cette mécanique a un nom. J'appelle ça la "Hollandisation". Et elle est à l'œuvre ici, au Sénégal, en ce moment.



Elle se déroule en deux temps.



Le premier temps : empêcher Ousmane Sonko. Le rendre politiquement inopérant — par la justice, par l'usure, par l'isolement progressif. Sonko est l'obstacle principal aux ambitions présidentielles de l'essentiel de la classe politique sénégalaise. Pas seulement de l'opposition — de certains qui marchent aujourd'hui dans votre coalition, et que vous connaissez mieux que quiconque. Il dérange parce qu'il possède ce que l'argent ne peut pas acheter et que le temps politique ordinaire ne fabrique pas : une base populaire profonde, une conviction perçue comme authentique, une légitimité construite dans la douleur. Ça ne s'imite pas. Alors on cherche à le neutraliser.



Le second temps est en cours. Il se déguise en vertu démocratique. On parle d'"ouverture" au sein de la coalition Diomaye Président. On invoque un débat sain sur les candidatures de 2029. Derrière ce vocabulaire présentable, la réalité est simple : fragiliser l'évidence de votre propre candidature à votre réélection. Les grandes figures de votre coalition ne se sont pas ralliées à vous pour disparaître cinq années supplémentaires dans votre ombre. Ces hommes ont tourné le dos à leurs anciens leaders pour enfin exister. Pensez-vous sérieusement qu'ils referont ce sacrifice — pour vous ?



Monsieur le Président, il y a une vérité que votre entourage ne vous dira probablement pas. Pas par malice. Par confort.



Vous ne pouvez pas, en moins de trois ans, construire un espace politique autonome viable en dehors de PASTEF. C'est une impossibilité structurelle. Les réseaux militants, les relais territoriaux, la base mobilisable — tout cela s'est bâti sur une décennie de lutte, autour d'un projet et d'un homme. Si la candidature de Sonko devient inopérante — par les urnes, par la justice, ou par votre silence —, la base de PASTEF ne vous verra pas comme son candidat naturel. Elle vous verra comme celui qui était là quand ça s'est passé. C'est différent. C'est même opposé.



Le piège se referme. Lentement. Proprement.



Quant à l'opposition — ne nourrissez aucune illusion à son égard. Elle pourrait vous sourire lors des prochaines locales, vous accompagner tactiquement si une dissolution venait bousculer l'Assemblée, rééquilibrer les forces face à la majorité PASTEF. Tout cela est possible. Mais en 2029, ces mêmes visages seront vos adversaires. Ils auront simplement mis leurs ambitions en veille — ils ne les abandonneront jamais.



Sans la base PASTEF — qui vous a déjà signifié sa froideur —, vous ne construirez pas de majorité en trois ans. C'est brutal à lire. Mais c'est la réalité.



Aux militants de PASTEF Les Patriotes,



La colère, je la comprends. Ce que vous ressentez face à cette situation n'a rien d'irrationnel. Mais braquer le Président de la République — votre frère de parti, celui que vous avez porté — ne servira qu'une cause : celle de vos adversaires. Ils attendent ce spectacle depuis le premier jour. Ils misent dessus. Ne leur offrez pas cette fenêtre de tir.



Diomaye Faye n'est pas un ennemi. C'est un homme pris dans un étau dont j'ai tenté de décrire les contours sur ces lignes. Et un homme dans un étau a besoin qu'on lui laisse une sortie — pas qu'on resserre la pression des deux côtés.



La lucidité politique commande une chose : lui aménager des espaces de dialogue. Des personnalités existent, respectées au-delà des clivages, capables de créer ce pont. El Malick Ndiaye, Président de l'Assemblée nationale, en est une — son positionnement institutionnel et sa réputation de pondération en font un médiateur naturel. Des guides religieux comme Serigne Abdou Mbacké pourraient également jouer ce rôle, non pour arbitrer la politique, mais pour rappeler à des hommes d'État que le dialogue reste toujours préférable à la rupture.



La rage est légitime. Mais elle ne gouverne pas.



Le 6 juin 2026, PASTEF tient son premier congrès national à Dakar. Moins d'un mois. La fenêtre est étroite — mais elle existe encore. Ce congrès peut être le moment de panser les plaies, de remettre les hommes autour d'une même table, de réaffirmer que le projet est plus grand que les tensions qui l'habitent. Ou il peut être le théâtre d'une fracture définitive, offerte en spectacle à tous ceux qui n'ont jamais voulu de votre succès. Le choix appartient aux militants, aux responsables, à ceux qui portent encore ce projet dans leurs tripes. Mais il faut choisir vite. Le temps, lui, n'attend pas.



Rien n'est perdu, au contraire...



Sonko moy Diomaye n'était pas qu'un rêve.



Par Ousmane Camara GUEYE

Fondateur et Directeur Général de Digital Afrika