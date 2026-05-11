Gaz et pétrole en Afrique : une économie d'enclave qui profite aux autres, selon « Pipe Dreams » report

Selon le récent rapport « Pipe Dreams » publié en mai 2026 par les organisations « Oil Change International » et « Power Shift Africa », l’exploitation du pétrole et du gaz sur le continent africain s’avère être un échec économique majeur.



L'étude, qui analyse la situation dans 13 pays producteurs, affirme que les combustibles fossiles n'ont apporté ni développement durable ni inclusion sociale, mais ont au contraire exacerbé la « vulnérabilité économique et les inégalités ».



Les auteurs soulignent qu'en dépit des promesses industrielles, les populations locales restent largement privées d'énergie, car les ressources sont systématiquement « priorisées pour l'exportation vers les marchés extérieurs » au détriment des besoins domestiques.



Le rapport met également en garde contre les risques de la transition énergétique mondiale, prédisant que la demande de pétrole atteindra son apogée dès 2030.



Cette mutation expose les nouveaux producteurs africains au danger des « actifs échoués », soit des infrastructures coûteuses qui pourraient devenir obsolètes avant même d'être rentables.



Face à ce constat, les experts plaident pour un changement radical de modèle : ils rappellent que les énergies renouvelables pourraient générer « 14 millions d'emplois en Afrique d'ici 2030 » et offrent une opportunité unique de renforcer la « souveraineté et la résilience » économique du continent face à la volatilité des marchés mondiaux.

