Affaire des présumés homosexuels: le chroniqueur Kader Dia de SEN TV arrêté par la BR de Keur Massar

Le chroniqueur Kader Dia a été arrêté ce mercredi devant les locaux de la SEN TV par la Brigade de recherches (BR) de Keur Massar.



Selon plusieurs informations, cette arrestation s’inscrit dans le cadre de l’enquête menée par les gendarmes sur un vaste réseau de présumés homosexuels impliquant notamment Pape Cheikh Diallo et plusieurs autres personnes.



Avec cette interpellation, le nombre d’arrestations dans cette affaire s’élève désormais à 48. Dans ce dossier, plus d’une quarantaine de personnes ont déjà été placées sous mandat de dépôt pour des chefs d’accusation tels que « association de malfaiteurs, actes contre nature, transmission volontaire du VIH, mise en danger de la vie d’autrui, blanchiment de capitaux et trafic de drogue ».