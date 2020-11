Affaire des supposées DIPA factices : Des importateurs de sucre devant les enquêteurs des Douanes

Le ministère du Commerce a souligné que "depuis quelques jours, une vive polémique pourtant sur le sucre occupe l'actualité nationale. Des Déclarations d'Importation de Produit Alimentaire (DIPA) seraient en cause (...)". Il a tenu à préciser que "de janvier à octobre 2020, un volume global de cent soixante-treize mille (173.000) tonnes de sucre cristallisé a été importé. Ce volume est réparti comme suit : 107. 000 tonnes aux industriels comme intrant. Ces quantités, destinées aux industries, font l'objet de DIPA sur la base d'attestations délivrées par la Direction de Redéploiement industriel (ministère en charge de l'industrie). 66.000 tonnes mises à la consommation directe réparties entre les importateurs, dont la compagnie Sucrière Sénégalaise (CSS)".



Cette note de service du ministère du Commerce de renseigner que "le lundi 26 octobre 2020, une rencontre a eu lieu entre la ministre du commerce et Monsieur Louis Lamotte, directeur des ressources humaines de la CSS et conseiller spécial du Directeur Général".



Et d’ajouter : "au cours de cette rencontre, les difficultés auxquelles la compagnie est confrontée ont été largement évoquées. À cette occasion, le ministre a rappelé que le quota de 60.000 tonnes ne peut, à lui seul, expliquer une suroffre de sucre sur le marché". Le ministre a, selon le communiqué, alors instruit le directeur du commerce intérieur de mener une enquête. "Celle-ci a révélé une présence de sucre dans un entrepôt agrée par les Douanes sénégalaises. Il ressort des documents fournis par le détenteur, qu'une partie de ce sucre est destinée au marché sous régional et l'autre partie au marché national sur la base de DIPA régulièrement délivrées. Toutefois, sur instruction de son Excellence Monsieur, le président de la République, cette enquête suit son cours", ont révélé les services du ministère du Commerce.



C’est dans cette logique que les enquêteurs de la Douane sont aussi entrés de convoquer tous les bénéficiaires de DIPA. Il leur a été demandé de se présenter avec l'original du document pour voir si les quantités autorisées ont été dépassées. Ainsi, les agents du ministère du commerce ont visité un entrepôt de la Douane qui a réagi à cette intrusion.