Affaire du bébé de 10 mois décédé à la crèche "Cigogne bleue": le dossier transmis au procureur

Du nouveau dans l’affaire du bébé âgé de 10 mois décédé à la crèche "Cigogne bleue" sise à Sacré Cœur 3 à côté de la Boulangerie Jaune, à Dakar. Après avoir bouclé son enquête, la police de Dieuppeul a transmis le dossier au procureur.



Dans cette affaire, plusieurs personnes ont été auditionnées. Le père et la mère de l’enfant et des responsables de la crèche dont la Directrice.



A l’annonce de la mort du bébé, la famille Dia a déposé une plainte et a commis un avocat. Selon elle, leur enfant s’est étouffé quand on lui a donné à manger. Elle demande à savoir les circonstances exactes de la mort de leur bébé.



Des informations de Rfm renseignent que la famille n’a pas reçu jusque-là le rapport de l’autopsie. Elle s’est juste contentée de certificat de genre de mort qui fait état d’une mort par étouffement alimentaire pour l’inhumation.