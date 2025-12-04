Affaire du bébé mort devant l’hôpital à Diourbel : la sage-femme condamnée

Le Tribunal de grande instance de Diourbel a rendu son verdict ce jeudi 04 decembre dans l'affaire tragique du nouveau-né décédé le mois dernier devant l'hôpital régional Heinrich Lübke. La sage-femme du service de gynécologie de ladite structure, Fatou Diarra Dabo a été condamnée à trois mois de prison avec sursis, assortis d’une amende de 500 000 francs CFA et d’un million de francs CFA de dommages et intérêts. Selon la Rfm, elle est reconnue coupable des délits de « non-assistance à personne en danger et mise en danger de la vie d’autrui ».



Lors de l'audience tenue le 27 novembre dernier, le procureur de la République près le tribunal de grande instance avait requis une peine beaucoup plus sévère, demandant deux ans d'emprisonnement, dont un an ferme, à l'encontre de la prévenue.



Pour rappel, l'incident s'était produit le 17 octobre 2025. Une femme enceinte avait été contrainte d'accoucher devant l'hôpital, après un refus présumé de prise en charge par le service de maternité. Le nouveau-né, né prématurément, avait été déclaré décédé peu de temps après sa naissance.